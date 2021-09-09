В получении взяток на 800 тысяч от осужденных обвиняется экс-глава невьянской колонии

В получении взяток на 800 тысяч от осужденных обвиняется экс-глава невьянской колонии
В получении взяток на 800 тысяч от осужденных обвиняется экс-глава невьянской колонии
Сегодня, 16:01ЭкономикаФото: 1MI
Бывший начальник колонии Невьянска обвиняется в получении ряда взяток. Общая сумма полученных средств от осужденных составляет 800 тысяч рублей.

47-летнему бывшему руководителю предъявлено обвинение по статьям за получение взяток в крупном, значительном и мелком размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области.

По информации следствия, с начала сентября 2019 года по февраль 2021 года обвиняемый, будучи главой исправительного учреждения, получил от осужденных деньги за оказание определенного покровительства, к примеру, не лишал их работы, а также не влиял негативно на условно-досрочное освобождение.

Противозаконная деятельность была обнаружена в ходе оперативных мероприятий. На данный момент расследование продолжается, собирается доказательная база.

Напомним, врио начальника ИК-24 в Тавдинском районе Михаил Перминов в конце августа 2021 года стал фигурантом дела о наркотиках. На данный момент он освобожден от службы и в отношении него проводится проверка.

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