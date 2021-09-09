В получении взяток на 800 тысяч от осужденных обвиняется экс-глава невьянской колонии

По информации следствия, с начала сентября 2019 года по февраль 2021 года обвиняемый, будучи главой исправительного учреждения, получил от осужденных деньги за оказание определенного покровительства, к примеру, не лишал их работы, а также не влиял негативно на условно-досрочное освобождение.