В получении взяток на 800 тысяч от осужденных обвиняется экс-глава невьянской колонии

47-летнему бывшему руководителю предъявлено обвинение по статьям за получение взяток в крупном, значительном и мелком размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области.
По информации следствия, с начала сентября 2019 года по февраль 2021 года обвиняемый, будучи главой исправительного учреждения, получил от осужденных деньги за оказание определенного покровительства, к примеру, не лишал их работы, а также не влиял негативно на условно-досрочное освобождение.
Противозаконная деятельность была обнаружена в ходе оперативных мероприятий. На данный момент расследование продолжается, собирается доказательная база.
Напомним, врио начальника ИК-24 в Тавдинском районе Михаил Перминов в конце августа 2021 года стал фигурантом дела о наркотиках. На данный момент он освобожден от службы и в отношении него проводится проверка.