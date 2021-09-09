Верховный суд отказал УВЗ в пересмотре решения по многомиллионному иску от подрядчика

Отмечается, что сейчас предприятие, подавшее иск, проходит процедуру банкротства. Судом оно было признано несостоятельным еще в ноябре 2017 года. Организация выступила инициатором процедуры. Она заявила о долге в 19,1 миллиона рублей, 17,2 миллиона из которых составили налоговые платежи.