Верховный суд отказал УВЗ в пересмотре решения по многомиллионному иску от подрядчика

УВЗ задолжало эти средства по контракту, который действовал в 2011–2016 годах. В это время предприятие «Машиностроитель» занималось поставкой деталей для производства завода. Во время судебных разбирательств судом была установлена афилированность структур, пишет «Правда УрФО».
Отмечается, что сейчас предприятие, подавшее иск, проходит процедуру банкротства. Судом оно было признано несостоятельным еще в ноябре 2017 года. Организация выступила инициатором процедуры. Она заявила о долге в 19,1 миллиона рублей, 17,2 миллиона из которых составили налоговые платежи.