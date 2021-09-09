Верховный суд отказал УВЗ в пересмотре решения по многомиллионному иску от подрядчика

Верховный суд отказал УВЗ в пересмотре решения по многомиллионному иску от подрядчика
Верховный суд отказал УВЗ в пересмотре решения по многомиллионному иску от подрядчика
Сегодня, 14:22ЭкономикаФото: 1MI
Верховный суд отказался рассматривать жалобу на решения трех нижестоящих инстанций АО «НПК Уралвагонзавод». Предприятие пыталось оспорить требование выплатить 67,1 миллиона рублей от ООО «Машиностроитель».

УВЗ задолжало эти средства по контракту, который действовал в 2011–2016 годах. В это время предприятие «Машиностроитель» занималось поставкой деталей для производства завода. Во время судебных разбирательств судом была установлена афилированность структур, пишет «Правда УрФО».

Отмечается, что сейчас предприятие, подавшее иск, проходит процедуру банкротства. Судом оно было признано несостоятельным еще в ноябре 2017 года. Организация выступила инициатором процедуры. Она заявила о долге в 19,1 миллиона рублей, 17,2 миллиона из которых составили налоговые платежи.

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Нижний Тагил
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