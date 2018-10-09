Госзакупки для малого и среднего предпринимательства станут проще

Представители сектора малого и среднего бизнеса настороженно отнеслись к нововведению. Однако причин для опасения у МСП как таковых нет: для этого вектора обязательный переход к новой системе вступит в силу только с 1 января 2019 года. Более того, не будет действовать банковское сопровождение заявок на контракты объемом менее 1 миллиона рублей. Минфин, в свою очередь, подчеркнул, что за счет такой системы для субъектов малого и среднего бизнеса значительно упростится доступ к государственным закупочным процедурам. Законом также налагается запрет на переговоры в период аукциона между поставщиком и заказчиком, таким образом исключается вероятность отказа от заключения контракта по итогам торгов.Член правления «Альфа-Банка» (один из 18 банков уполномоченных правительством) Денис Осин отмечает, что участие в госзакупках для представителей МСП — существенный скачок в развитии. Начиная с сентября, новой системой и открытием спецсчетов была заинтересовала преимущественная часть клиентов, на что банк в кратчайшие сроки выполнил интеграцию электронных платформ. Осин добавил, что уже можно говорить о возможном увеличении количества корпоративных клиентов.