«ННК-Хабаровскнефтепродукт» поделился опытом борьбы с кибермошенничеством

Специалисты «ННК-Хабаровскнефтепродукты» выявили на своих АЗС факт недолива топлива покупателям. Выяснилось, что бывшие IT-специалисты «ННК-Хабаровскнефтепродукт» внедрили специальный софт в программное обеспечение, благодаря которому объем проданного топлива указывался некорректно. Недолитый бензин злоумышленники сливали и продавали.

Общая сумма ущерба, причиненного предприятию, составила около 220 тысяч рублей.

В руководстве компании отметили профессионализм силовых структур Хабаровского края в процессе раскрытия схемы мошенничества.

Генеральный директор «ННК-Хабаровскнефтепродукты» Ирина Носова рассказала, что после выявления данного преступления была создана рабочая группа по предотвращению киберпреступлений. Также было увеличено количество проверок в формате «тайный покупатель».

Носова считает, что все необходимо проверять «вживую».