«ННК-Хабаровскнефтепродукт» поделился опытом борьбы с кибермошенничеством

Сотрудники компании «ННК-Хабаровскнефтепродукт» вычислили кибермошенников, промышлявших на АЗС, и разработали собственную методику предотвращения подобных нарушений.
Специалисты «ННК-Хабаровскнефтепродукты» выявили на своих АЗС факт недолива топлива покупателям. Выяснилось, что бывшие IT-специалисты «ННК-Хабаровскнефтепродукт» внедрили специальный софт в программное обеспечение, благодаря которому объем проданного топлива указывался некорректно. Недолитый бензин злоумышленники сливали и продавали.
Общая сумма ущерба, причиненного предприятию, составила около 220 тысяч рублей.
В руководстве компании отметили профессионализм силовых структур Хабаровского края в процессе раскрытия схемы мошенничества.
Генеральный директор «ННК-Хабаровскнефтепродукты» Ирина Носова рассказала, что после выявления данного преступления была создана рабочая группа по предотвращению киберпреступлений. Также было увеличено количество проверок в формате «тайный покупатель».
Носова считает, что все необходимо проверять «вживую».
В настоящий момент проблема недолива топлива является актуальной. По информации от Федерации автовладельцев РФ, данное нарушение выявлено у 81% федеральных и крупных региональных сетей, а также у 100% мелкосетевых и частных заправок, сообщает «Восток Медиа».