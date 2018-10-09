ООО «Пилотех» в Белоярском заплатило полмиллиона рублей штрафа за взятку лесничему
Сегодня, 16:10Экономика
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Штраф в размере 500 тысяч рублей выплачен в доход государства организацией «Пилотех» в Белоярском за взятку главному специалисту охраны и защиты леса ГКУ «Свердловское лесничество».
Установлено, что директор ООО «Пилотех» передал взятку в размере свыше 347 тысячи рублей главному специалисту охраны и защиты леса ГКУ «Свердловское лесничество». Организация является арендатором лесного участка, поэтому деньги специалисту давались для того, чтобы проверки соблюдения лесного законодательства проходили в интересах «Пилотеха».
Судья приговорил организацию к штрафу в размере 500 тысяч рублей. Деньги «Пилотех» уже перечислил.
Главный специалист охраны и защиты леса ГКУ «Свердловское лесничество» также признан виновным по статье УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и приговорен к штрафу в 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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