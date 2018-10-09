Полторы тонны контрафакта изъяты в Екатеринбурге

На пачках сигарет, в результате досмотра в грузовом терминале Кольцово, установили отсутствие российских акцизных маркировок. Товар был завезен из Киргизкой Республики. В пресс-службе Уральского таможенного управления сообщили, что по факту перевозки несанкционированного товара было возбуждено административное дело.

Контрафактный товар, незаконно ввозимый на территорию Российской Федерации, подлежит конфискации. Роспотребнадзор по Свердловской области получил все материалы по проверке и изъятию незаконной партии товара, информирует «Вечерний Екатеринбург».