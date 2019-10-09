В генплане «Выставочного» района Екатеринбурга появилось место для ЭКСПО-2035
Сегодня, 15:15ЭкономикаФото: TagilCity.ru
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В генплане нового микрорайона «Выставочный» в Екатеринбурге появилось место под ЭКСПО-2035, сообщает интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Упоминание об ЭКСПО-2035 есть в проекте района, который сейчас проходит общественные обсуждения. «Выставочный» должен появиться на участке: мост через Верх-Исетское водохранилище — Срединное кольцо — тракт Ново-Московский — подъезд к поселку Палкинский торфяник — юго-восточная граница Оброшинского лесопарка. Площадь микрорайона — почти три тысячи гектаров. Также в плане отмечено строительство спортивного объекта, предположительно, речь идет о центре имени биатлониста Антона Шипулина.
План микрорайона предполагает, что Екатеринбург все же в третий раз поборется за право принимать международную выставку. Официальных заявлений касательно этого не было. Екатеринбург уже подавал заявки на право принимать ЭКСПО в 2020 и 2025 годах.
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