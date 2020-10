В Нижнем Тагиле мужчина убил своего знакомого за «повышенное внимание» к сожительнице

Ранее судимый тагильчанин убил своего знакомого на почве ревности, сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Судом было вынесено обвинение по статье убийство в отношении 53-летнего мужчины, который в ночь на 25 декабря 2019 года, находясь у себя дома по улице Ильича, распивал алкоголь в компании своей сожительницы и приехавшего в гости знакомого 1967 года рождения. В процессе застолья мужчине показалось, что гость обращает на его сожительницу повышенное внимание. У мужчин началась ссора, в следствии которой подсудимый несколько раз ударил противника ножом в грудь. От полученных травм потерпевший скончался. Ставшая свидетельницей происшествия сожительница, немедленно покинула квартиры, предварительно закрыв злоумышленника с телом гостя. Не сумев выйти наружу, мужчина отправился спать, а наутро позвонил сестре, проживающей в Казахстане, и рассказал о случившемся. Впоследствии родственниками подсудимого была вызвана полиция на место происшествия. Судом был вынесен приговор: назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии особого режима и выплатить компенсацию морального вреда, причиненного родственникам погибшего. Напомним, в начале октября в Нижнем Тагиле вынесли приговор мужчинам, которые из-за мести подожгли дверь в общежитие, что привело к смерти двух людей. В Нижнем Тагиле рецидивистов осудили за поджог общежития из мести

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter