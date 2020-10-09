В Нижнем Тагиле мужчина убил своего знакомого за «повышенное внимание» к сожительнице

Судом было вынесено обвинение по статье убийство в отношении 53-летнего мужчины, который в ночь на 25 декабря 2019 года, находясь у себя дома по улице Ильича, распивал алкоголь в компании своей сожительницы и приехавшего в гости знакомого 1967 года рождения. В процессе застолья мужчине показалось, что гость обращает на его сожительницу повышенное внимание. У мужчин началась ссора, в следствии которой подсудимый несколько раз ударил противника ножом в грудь. От полученных травм потерпевший скончался.