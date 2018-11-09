Второй бизнес-инкубатор в Краснотурьинске планируется ввести в эксплуатацию в 2019 го

В Свердловской области заключен договор на проектирование второго бизнес-инкубатора на территории индустриального парка «Богословский» в Краснотурьинске. Его площадь составит 1,5 тысячи квадратных метров. Планируется, что второй бизнес-инкубатор начнет работу в 2019 году.

Необходимость строительства второго инкубатора обусловлена заявками потенциальных резидентов, которые поступили в корпорацию развития и наполненностью первого бизнес-инкубатора.

По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, на площадке завершены инженерно-геологические изыскания и согласованы основные проекты строительства.