Второй бизнес-инкубатор в Краснотурьинске планируется ввести в эксплуатацию в 2019 го
Второй бизнес-инкубатор в индустриальном парке «Богословский» в Краснотурьинске планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.
В Свердловской области заключен договор на проектирование второго бизнес-инкубатора на территории индустриального парка «Богословский» в Краснотурьинске. Его площадь составит 1,5 тысячи квадратных метров. Планируется, что второй бизнес-инкубатор начнет работу в 2019 году.
Необходимость строительства второго инкубатора обусловлена заявками потенциальных резидентов, которые поступили в корпорацию развития и наполненностью первого бизнес-инкубатора.
По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, на площадке завершены инженерно-геологические изыскания и согласованы основные проекты строительства.
На создание индустриального парка были выделены 633 млн рублей из фонда развития моногородов и еще 349 млн рублей из бюджета региона. На его территории действуют особые административно-правовые условия и налоговые льготы для бизнеса, обусловленные статусом ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития), который Краснотурьинск получил в 2016 году, сообщает «Коммерсант Урал».