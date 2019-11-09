Свердловская область вошла в топ-10 регионов по продажам новых иномарок

За девять месяцев текущего года в России продано 871 тысяча новых легковых автомобилей иностранного производства. Это на 4% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Лидером по продажам в списке регионов стала Москва, где было реализовано 151 тысяча иномарок из салона. На втором месте — Подмосковье (91,5 тысяч автомобилей). На третьем — Санкт-Петербург, где с сначала года куплено 67,4 тысяч иностранных машин.