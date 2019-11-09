Свердловская область вошла в топ-10 регионов по продажам новых иномарок
Сегодня, 21:04ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Свердловская область вошла в первую десятку рейтинга по продажам новых иномарок, сообщает аналитическое агентство «Автостат».
За девять месяцев текущего года в России продано 871 тысяча новых легковых автомобилей иностранного производства. Это на 4% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.
Лидером по продажам в списке регионов стала Москва, где было реализовано 151 тысяча иномарок из салона. На втором месте — Подмосковье (91,5 тысяч автомобилей). На третьем — Санкт-Петербург, где с сначала года куплено 67,4 тысяч иностранных машин.
На четвёртом и пятом месте оказались Краснодарский край (35,4 тысячи) и Татарстан (34,7 тысяч) соответственно. Свердловская область расположилась на шестой строчке рейтинга с результатом 26,5 тысяч иномарок.
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