НТЗМК задолжал 46 миллионов рублей по налогам и сборам

В отношении ООО «Нижнетагильский завод металлических конструкций» возбуждено исполнительное производство на общую сумму 46 миллионов рублей.

Согласно информации из базы данных Федеральной службы судебных приставов, задолженность у предприятия образовалась по налогам и сборам. Данные об исполнительном производстве размещены 2 ноября 2020 года. Напомним, в середине июня рабочие НТЗМК планировали выйти на митинг. Причиной недовольства коллектива стала потеря заводом двух значимых заказов — строительства моста через пруд в Нижнем Тагиле и Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге. О том, что заказы предприятие выполнять не будет, сотрудники узнали от руководства. Руководитель предприятия Виталий Парфенов заявлял, что НТЗМК, возможно, будет работать по сокращенной рабочей неделе. Это вызвало еще большее недовольство среди работников предприятия. В результате в ситуацию был вынужден вмешаться мэр Владислав Пинаев. Он провел встречу с руководством и сотрудниками НТЗМК. Градоначальник услышал просьбы рабочих и организовал встречу Парфенова с генподрядчиком моста Алексеем Афонским. Однако общего языка руководители не нашли. Парфенов обвинил «Альмакоргруп» в уклонении от переговоров. Позднее Парфенов заявил, что с поиском новых заказов НТЗМК поможет полпредство президента УрФО. Виталий Парфенов заявил, что НТЗМК с заказами поможет полпредство

