Стало известно на сколько увеличили расходы на органы местного самоуправления Тагила

Таким образом, норматив на содержание властей Свердловской области в 2021 году составит: Нижний Тагил — 391 миллион рублей (в текущем году было 389 миллионов рублей), Екатеринбург — 1 миллиард 595 миллионов рублей (в текущем году было 1 миллиард 558 миллионов рублей), Каменск-Уральский — 178 миллионов рублей (в текущем году было 177 миллионов рублей), Первоуральск — 142 миллиона рублей (в текущем году было 141 миллион рублей).