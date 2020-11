Стало известно на сколько увеличили расходы на органы местного самоуправления Тагила

В Свердловской области были установлены нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципалитетов региона на предстоящей 2021 год. Текст постановления регионального правительства был опубликован на официальном интернет-портале Свердловской области.

Сравнивая с текущим годом, общая сумма увеличилась на 99 миллионов рублей. Таким образом, норматив на содержание властей Свердловской области в 2021 году составит: Нижний Тагил — 391 миллион рублей (в текущем году было 389 миллионов рублей), Екатеринбург — 1 миллиард 595 миллионов рублей (в текущем году было 1 миллиард 558 миллионов рублей), Каменск-Уральский — 178 миллионов рублей (в текущем году было 177 миллионов рублей), Первоуральск — 142 миллиона рублей (в текущем году было 141 миллион рублей). В результате, но содержание органов местного самоуправления муниципалитетов региона будет потрачено 5 миллиардов 952 миллиона рублей. В 2020 году сумма составляла 5 миллиардов 853 миллиона рублей. Напомним, недавно стало известно, что регионы России начали подготовку к реализации программы инициативного бюджетирования. Сама подготовка к формированию «народных бюджетов» практически завершена — сейчас решается, каким образом закон об инициативном бюджетировании, принятый летом текущего года, будет работать на местах. Россияне будут участвовать в управлении муниципальными бюджетами

