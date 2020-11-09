В отношении тагильского ВГОКа начато новое исполнительное производство на 169 млн руб

Напомним, с 2018 года на ОАО «ВГОК» была введена процедура наблюдения в рамках банкротства. На начало 2020 года сумма долга предприятия составляла 2,7 миллиарда рублей. По данным на конец сентября сумма долга по исполнительным производствам составляла 180 миллионов рублей. В отношении предприятия завершено 723 производства на сумму 1,6 миллиарда рублей.