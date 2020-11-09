В отношении тагильского ВГОКа начато новое исполнительное производство на 169 млн руб

В отношении тагильского ВГОКа начато новое исполнительное производство на 169 млн руб

Сегодня, 11:24ЭкономикаPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле в отношении Высокогорского горно-обогатительного комбината начато новое исполнительное производство на 169,5 миллиона рублей.

Согласно данным с сайта УФССП, исполнительное производство на 169,5 миллиона рублей в отношении предприятия начато 5 ноября 2020 года. Категория — взыскание налогов и сборов, включая пени. Помимо этого, в отношении ВГОКа действуют еще 213 производств на сумму 779,6 миллиона рублей.

Напомним, с 2018 года на ОАО «ВГОК» была введена процедура наблюдения в рамках банкротства. На начало 2020 года сумма долга предприятия составляла 2,7 миллиарда рублей. По данным на конец сентября сумма долга по исполнительным производствам составляла 180 миллионов рублей. В отношении предприятия завершено 723 производства на сумму 1,6 миллиарда рублей.

Stories:
Нижний ТагилЭксклюзив
Related news:
долгОАО ВГОКприставыНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы