В отношении тагильского ВГОКа начато новое исполнительное производство на 169 млн руб

В Нижнем Тагиле в отношении Высокогорского горно-обогатительного комбината начато новое исполнительное производство на 169,5 миллиона рублей.

Согласно данным с сайта УФССП, исполнительное производство на 169,5 миллиона рублей в отношении предприятия начато 5 ноября 2020 года. Категория — взыскание налогов и сборов, включая пени. Помимо этого, в отношении ВГОКа действуют еще 213 производств на сумму 779,6 миллиона рублей. Напомним, с 2018 года на ОАО «ВГОК» была введена процедура наблюдения в рамках банкротства. На начало 2020 года сумма долга предприятия составляла 2,7 миллиарда рублей. По данным на конец сентября сумма долга по исполнительным производствам составляла 180 миллионов рублей. В отношении предприятия завершено 723 производства на сумму 1,6 миллиарда рублей.

