Публичные слушания по проекту бюджета на ближайшие 3 года пройдут в Нижнем Тагиле

Постановление о проведении публичных слушаний по вопросу бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов подписал глава администрации Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Публичные слушания состоятся 26 ноября 2021 года с 14.00 до 16.00 часов в помещении Общественно-политического центра (малый зал) по адресу: город Нижний Тагил, проспект Ленина, 31, с соблюдением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, сообщает пресс-служба мэрии. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев также поручил обеспечить прием предложений и рекомендаций участников публичных слушаний по обсуждаемому вопросу в период с 15 до 22 ноября 2021 года по адресу: город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а, Администрация города Нижний Тагил, кабинет № 313.

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