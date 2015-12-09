Медведев назвал сработавшим антикризисный план правительства (ВИДЕО)

Антикризисный план правительства сработал, заявил в интервью четырем российским телеканалам премьер-министр Дмитрий Медведев.

Если говорить о моей оценке, то я считаю, что антикризисный план сработал. Он позволил выдержать наиболее тяжелый период в экономике сказал премьер.

По его словам, реализация плана принесла результаты по всем направлениям.

По словам премьера, у властей была задача остановить падение производства и экономики и этого удалось достичь. Пролонгировать ли антикризисный план правительства, который был принят в самом начале нынешнего года, зависит от оценки текущей ситуации, добавил он.

Медведев выразил надежду, что в 2016 году экономика пойдет в рост. Он назвал реалистичным бюджетный сценарий на следующий год, согласно которому инфляция снизится до 6,4%, и это, по словам премьера, будет возможно «именно потому, что инфляция уже замедлилась».

Также премьер заявил, что Россия способна выйти на траекторию «может быть, не уверенного, но определенного роста экономики».

Самые пессимистичные оценки дают около нуля [процентов], самые оптимистичные — под процент. Это неплохо заявил Медведев.

Он добавил, что мировая экономика в целом растет медленными темпами, и привел в пример Европу, где рост составляет, по его словам, около 1,5%.

Вместе с тем премьер отметил, что хоть правительство и исходит из оптимистического сценария, все же имеет «план B» и даже «план C» на случай неблагоприятной нефтяной конъюнктуры.