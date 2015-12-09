Увеличены субсидии регионам на поддержку семей с тремя детьми

Речь идет о субсидиях на ежемесячные соцвыплаты нуждающимся семьям в связи с рождением третьего ребенка на 925 миллионов рублей, сообщается на сайте кабмина.

В связи с ростом числа семей, имеющих право на получение выплаты, и ростом величины прожиточного минимума для детей в подписанным распоряжением общий объем бюджетных ассигнований на эти цели увеличен еще на 925,1 млн рублей - до 14,6 миллиарда рублей уточняется в сообщении пресс-службы правительства.

Это поможет регионам с неблагоприятной демографической ситуацией справиться с обязательствами по выплатам нуждающимся в поддержке семьям.

Перечень субъектов с неблагополучной демографической ситуацией был утвержден распоряжением правительства от 3 ноября 2014 года и включает в себя 53 субъекта. В их числе Карелия, Коми, Крым, Ростовская, Самарская, Псковская, Сахалинская области, а также город Севастополь.