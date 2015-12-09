В Городской думе хотят, чтобы в Нижнем Тагиле оставалось больше денег
Тагильские депутаты после проведения публичных слушаний по проекту бюджета города на 2016 год остались недовольны его значительным уменьшением. По мнению депутатов, новый бюджет «не выдерживает никакой критики».
Как считает депутат Геннадий Упоров, необходимо изменить существующую систему, по которой в Нижнем Тагиле остаётся лишь 18% от его доходов. Принимая во внимание то, что будут уменьшены на 22% (2.4 млрд. рублей) расходные полномочия, а налоговые и неналоговые поступлении снизятся на 600 млн. и 1 млрд. рублей соответственно, то похоже, что город ждут действительно сложные времена.
Поэтому депутаты Городской думы готовят обращение в Государственную думу с предложением позволить городам оставлять себе больший процент от собственных доходов.
TagilCity.ru обратился за пояснениями в пресс-службу Городской думы.
Геннадий Емельянович предложил обратиться не только в Государственную думу, но и в Законодательное Собрании Свердловской области. Было дано поручение к следующему заседанию думы совместно с Администрацией города подготовить текст обращения и рассмотреть его вместе с принятием бюджета города — 24 декабря. Сейчас 18% от НДФЛ, что собирается в Нижнем Тагиле, остаётся в бюджете. Остальное уходит в бюджет высших уровней. В прежние времена в городе оставалось до 50% НДФЛ, затем, где-то в районе 2008–09 годов, стало 30%, а потом и вовсе 18%. В проекте бюджета на 2016 год эта цифра уменьшена до 16% рассказали редакции.
Как отметила на публичных слушаниях вице-мэр по финансово-экономической политике, Евгения Черемных, город всё больше становится зависимым от областных субсидий. Которые, к слову, если и приходят, то с большой задержкой: достаточно вспомнить ФОК, подрядчикам-строителям которого деньги до сих пор полностью не заплатили.
Действительно, даже для обычного человек выглядит странной ситуация, при которой сначала приходится отдавать заработанные деньги, а затем просить часть их назад, на нужды города.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru