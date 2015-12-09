В Городской думе хотят, чтобы в Нижнем Тагиле оставалось больше денег

Как считает депутат Геннадий Упоров, необходимо изменить существующую систему, по которой в Нижнем Тагиле остаётся лишь 18% от его доходов. Принимая во внимание то, что будут уменьшены на 22% (2.4 млрд. рублей) расходные полномочия, а налоговые и неналоговые поступлении снизятся на 600 млн. и 1 млрд. рублей соответственно, то похоже, что город ждут действительно сложные времена.

Поэтому депутаты Городской думы готовят обращение в Государственную думу с предложением позволить городам оставлять себе больший процент от собственных доходов.

TagilCity.ru обратился за пояснениями в пресс-службу Городской думы.

Геннадий Емельянович предложил обратиться не только в Государственную думу, но и в Законодательное Собрании Свердловской области. Было дано поручение к следующему заседанию думы совместно с Администрацией города подготовить текст обращения и рассмотреть его вместе с принятием бюджета города — 24 декабря. Сейчас 18% от НДФЛ, что собирается в Нижнем Тагиле, остаётся в бюджете. Остальное уходит в бюджет высших уровней. В прежние времена в городе оставалось до 50% НДФЛ, затем, где-то в районе 2008–09 годов, стало 30%, а потом и вовсе 18%. В проекте бюджета на 2016 год эта цифра уменьшена до 16% рассказали редакции.

Как отметила на публичных слушаниях вице-мэр по финансово-экономической политике, Евгения Черемных, город всё больше становится зависимым от областных субсидий. Которые, к слову, если и приходят, то с большой задержкой: достаточно вспомнить ФОК, подрядчикам-строителям которого деньги до сих пор полностью не заплатили.

Действительно, даже для обычного человек выглядит странной ситуация, при которой сначала приходится отдавать заработанные деньги, а затем просить часть их назад, на нужды города.