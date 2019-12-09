В Свердловской области около 300 фирм занимаются продажей медицинской техники. Большая часть из них специализируется на оптовой продаже оборудования непосредственно медицинским учреждениям.

В Нижнем Тагиле организаций, продающих медтехнику, не больше двух десятков. Часть из них работает только с оптовыми заказами, часть обслуживает и розничных покупателей.

В области есть фирмы, которые занимаются производством оборудования для больниц: аппараты для реанимации, неонатологии, аппараты УЗИ, ИВЛ, хирургии, раньше производили и флюорографические аппараты. В Екатеринбурге производят и ортопедическую продукцию, рассказывает редакции TagilCity.ru директор специализированного магазина.

В Нижнем Тагиле тоже есть свой производитель медтехники — медико-инструментальный завод. В его ассортименте числятся товары для разных направлений медицины. Есть инструменты для применения в сфере отоларингологии, гинекологии, хирургии, а также специальные приборы для определения мышечной силы, которые используются детьми, спортсменами и могут определить признаки сердечного приступа или инсульта.

Видео Видео: ТПП РФ

Частные покупатели Несмотря на современные технологии, тагильчане еще не готовы перейти на покупку медицинской техники через интернет. Пока такие сайты они используют больше для ознакомления с ассортиментом, а приходят за покупками в привычные магазины, рассказывает представитель местного бизнеса:

С появлением онлайн-магазинов часть клиентов, конечно, покупает в интернете. Но многие люди приходят и говорят о том, что они нашли какой-то товар в интернете, но всё равно просят, чтоб мы привезли товар, так как ещё не доверяют интернет-торговле. Потому что клиенты — в основном люди после 35 лет.

Другой стороной рынка по работе с розничными покупателями медтехники является работа мошенников. Пожалуй, каждый слышал истории, когда к пожилым людям приходят домой и продают какие-то чудо-приборы по якобы низкой цене. Доверчивые пенсионеры отдают деньги за товары, которые по факту стоят гораздо дешевле и не являются медицинской техникой.

Хотелось бы через Вас обратиться к тагильчанам, чтобы они никогда не покупали медтехнику, которую им предлагают распространители, которые ходят по квартирам. Это всегда техника, которая никакого отношения не имеет к медицинскому оборудованию.

Фото: ТПП РФ

Оптовые закупки Крупными покупателями сейчас в России приобретается только четверть медицинских изделий и оборудования отечественного производства. Большая часть средств на медицинскую технику и оборудование уходит за границу, причём основные объемы финансирования идут из государственного бюджета, поскольку закупки идут по госконтрактам.

Что касается ортопедической продукции, у нас в магазине — отечественные производители, у конкурентов в основном импорт. По средствам реабилитации — это Китай 95 процентов везде, даже если на упаковке написано, что сделано в России, это не так. Аппараты для физиотерапии — это отечественные производители, потому что за границей вообще не признают физиотерапию. По тонометрам, ингаляторам, термометрам — Китай. По оборудованию для больниц на рынке примерно 20 процентов — Россия, остальное импорт. Расходный материал также, говорит тагильский предприниматель.

В планах страны — наращивать производство отечественной медицинской техники. В течение десяти лет производители смогут удвоить долю присутствия на рынке, считают специалисты.

В последние годы идёт наращивание активное объёмов, производимых внутри России. Задача сейчас достаточно амбициозная — не менее 40% медизделий мы должны производить сами к 2030 году, говорит президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

Фото: ТПП РФ

Конкуренты из Азии Завод «Стерин» в Подмосковье ранее был оборонным предприятием, в начале 2000-х сменились владельцы, производство было модернизировано. В настоящее время предприятие занимает долю в 5% от рынка. И основными конкурентами предприятию являются производители из стран Азии.

Основную конкуренцию нам составляют не отечественные производства, как ни странно, — это производители из Юго-Восточной Азии, в основном, Китай. В связи с этим у нас есть планы по развитию номенклатуры. То есть, мы будем заниматься другими изделиями одноразовыми медицинскими, рассказывает генеральный директор ООО «Стерин» Юрий Желонкин.

Даже если часть изделий предприятия производят сами, многие комплектующие выгоднее везти из-за рубежа. И от этого вновь проигрывают отечественные производители.

То, что мы завозим из-за рубежа по медтехнике, не облагается НДС. А у наших производителей облагается. Мы уже с Минпромторгом предложения вносили о том, что надо выровнять по крайней мере позиции. НДС если мы платим, то должны платить и те, кто сюда идёт со своей продукцией на этот рынок, считает президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

Трудности с инновациями В связи с новейшими технологиями в медицине российскому производителю приходится пересматривать свой товарный ряд. Например, предприятие из Ленинградской области производить медицинские инструменты начало ещё при Петре Первом. Однако большая часть операций в России не полостные, а лапароскопические, то есть не требующие больших надрезов скальпелем и сшивающих аппаратов.

Мы не можем увеличивать дальше выпуск сшивающих инструментов, потому что нет рынка для этого — мы не сможем это продать. А для наркозных аппаратов ниша более серьёзная. Мы занимаем порядка шести процентов всего на рынке медизделий. Есть куда расти, уверен председатель совета директоров ПАО «Красногвардеец» Виктор Антонов.

Для внедрения новых продуктов есть ниши, однако в этом процессе производители сталкиваются с рядом сложностей. Затруднение вызывают длительность и дороговизна регистрации новых медицинских инструментов и аппаратов. До десяти миллионов рублей и до двух лет — и это только на одно изделие. Такие затраты в сфере, где речь идёт о жизни и здоровье человека, кажутся участникам рынка завышенными.

Чтобы инновационная продукция появилась, цикл регистрации, конечно, было бы неплохо максимально сокращать. Потому что сегодня это инновационное оборудование. Завтра оно не очень инновационное, потому что его освоили многие. А послезавтра его освоил уже весь мир, считает президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.