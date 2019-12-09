В России планируют запретить удерживать долги со страховых пенсий
Сегодня, 10:11ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Минэкономразвития России планирует направить в комиссию правительства России два законопроекта. Первый предполагает запрет на взыскание долгов за счет страховых пенсий, а второй — что при взыскании долгов с зарплаты должен оставаться прожиточный минимум, пишет «Российская газета».
В пояснительной записке сказано, что право на соцзащиту установлено Конституцией страны. Право взыскивать долги с пенсий, по заявлению авторов законопроекта, противоречит основному гаранту прав россиян. К долгам, взыскиваемым с пенсии, по-прежнему предлагают относить долги по ЖКХ, обязательства по возмещению ущерба после совершения преступлений, обязательства по оплате судебных и административных штрафов.
При этом при взыскании долгов должен оставаться прожиточный минимум. В настоящий момент пенсия относится к доходу, с которого можно взыскивать долги. Удержать средства нельзя с социальных выплат, например, выплаты за приемных детей.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей