В России планируют запретить удерживать долги со страховых пенсий

В пояснительной записке сказано, что право на соцзащиту установлено Конституцией страны. Право взыскивать долги с пенсий, по заявлению авторов законопроекта, противоречит основному гаранту прав россиян. К долгам, взыскиваемым с пенсии, по-прежнему предлагают относить долги по ЖКХ, обязательства по возмещению ущерба после совершения преступлений, обязательства по оплате судебных и административных штрафов.