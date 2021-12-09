Депутаты утвердили корректировки бюджета Нижнего Тагила на 2021 год

Доходы Нижнего Тагила за счет поступлений из бюджетов Свердловской области и федерального увеличатся на 532 миллиона. Часть средств, 232 миллиона рублей, выделена областью на строительство моста через Тагильский пруд. При этом расходы бюджета увеличатся на 432 миллиона. Таким образом дефицит бюджета сократится на 100 миллионов рублей. Об этом заявил замглавы администрации города по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов в ходе внеочередного заседания гордумы.
На нем присутствовали 19 из 27 депутатов, в том числе исполняющий обязанности председателя гордумы Игорь Базилевич, член комиссии местному самоуправлению и молодежной политики Игорь Булыгин. Также на заседании думы были глава города Владислав Пинаев, вице-мэр Вячеслав Горячкин, замглавы администрации по соцполитике Валерий Суров, председатель избирательной комиссии Лидия Брызгалова.
Напомним, за три года бюджет Нижнего Тагила вырос до 18,55 млрд рублей. Об этом заявлял глава города Владислав Пинаев на общественных слушаниях по внесению корректировок в бюджет города на 2022 год. Прогнозный объем доходов составил 18,2 миллиарда рублей. Большую часть средств планируется потратить на капитальный ремонт школ, детских садов, учреждений культуры и развитие объектов социальной сферы. Участники общественных обсуждений проект бюджета одобрили.