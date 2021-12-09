Депутаты утвердили корректировки бюджета Нижнего Тагила на 2021 год

Доходы Нижнего Тагила за счет поступлений из бюджетов Свердловской области и федерального увеличатся на 532 миллиона. Часть средств, 232 миллиона рублей, выделена областью на строительство моста через Тагильский пруд. При этом расходы бюджета увеличатся на 432 миллиона. Таким образом дефицит бюджета сократится на 100 миллионов рублей. Об этом заявил замглавы администрации города по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов в ходе внеочередного заседания гордумы.