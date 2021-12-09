На вебинаре Корпорации МСП рассмотрели новый налоговый режим для бизнеса

Данное нововведение имеет главную цель — снизить нагрузку на предпринимательство и высвободить ресурсы для развития. Об этом пишет lenta.ru.
По словам начальника Управления оперативного контроля ФНС России Владимира Мальцева, данный режим способен упростить предоставление налоговой отчетности и отчетности в государственные внебюджетные фонды. Уплате в фонды не подлежат страховые взносы. При этом для сотрудника сохраняется нынешний порядок пенсионного обеспечения и социального страхования. Налоговая база устанавливается автоматически налоговыми органами с учетом данных ККТ, банков и данных, которые были внесены налогоплательщиком на сайте в личном кабинете.
До конца 2027 года будет идти эксперимент, который касается введения автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН). Новый режим можно использовать в Республике Татарстан, Москве, Московской и Калужской областях.
Отмечается, что АУСН будет доступна для вновь зарегистрированных предпринимателей с 1 июля 2022 года, а через полгода ей могут пользоваться все остальные. Перед началом использования АУСН бизнесмен должен отправить уведомление через личный кабинет налогоплательщика или через банк-партнер, где у предпринимателя открыт счет.
Советник гендиректора Корпорации МСП Виталий Машков сообщил, что очень важно ответить на волнующие вопросы бизнесменов на вебинаре. Это позволит сделать данные мероприятия более конкретными по содержанию и полезными для предпринимателей. Уже было проведено несколько таких мероприятий. Участники их оценили и отметили их пользу.
Представители Корпорации МСП оказывают финансовую и нематериальную помощь малому и среднему бизнесу, при этом они организуют обучение предпринимательским компетенциям.
Ссылка на трансляцию здесь: https://www.youtube.com/watch?v=Yx1SwboLGIk