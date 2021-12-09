На вебинаре Корпорации МСП рассмотрели новый налоговый режим для бизнеса

На вебинаре Корпорации МСП рассмотрели новый налоговый режим для бизнеса
На вебинаре Корпорации МСП рассмотрели новый налоговый режим для бизнеса
Сегодня, 17:31ЭкономикаФото: pxhere.com
На вебинаре Корпорации МСП «#Разбираемся: что такое новый упрощенный налоговый режим для микро- и малого бизнеса?» эксперты ФНС России рассказали о правилах использования нового упрощенного налогового режима для микро- и малого бизнеса.

Данное нововведение имеет главную цель — снизить нагрузку на предпринимательство и высвободить ресурсы для развития. Об этом пишет lenta.ru.

По словам начальника Управления оперативного контроля ФНС России Владимира Мальцева, данный режим способен упростить предоставление налоговой отчетности и отчетности в государственные внебюджетные фонды. Уплате в фонды не подлежат страховые взносы. При этом для сотрудника сохраняется нынешний порядок пенсионного обеспечения и социального страхования. Налоговая база устанавливается автоматически налоговыми органами с учетом данных ККТ, банков и данных, которые были внесены налогоплательщиком на сайте в личном кабинете.

До конца 2027 года будет идти эксперимент, который касается введения автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН). Новый режим можно использовать в Республике Татарстан, Москве, Московской и Калужской областях.

Отмечается, что АУСН будет доступна для вновь зарегистрированных предпринимателей с 1 июля 2022 года, а через полгода ей могут пользоваться все остальные. Перед началом использования АУСН бизнесмен должен отправить уведомление через личный кабинет налогоплательщика или через банк-партнер, где у предпринимателя открыт счет.

Советник гендиректора Корпорации МСП Виталий Машков сообщил, что очень важно ответить на волнующие вопросы бизнесменов на вебинаре. Это позволит сделать данные мероприятия более конкретными по содержанию и полезными для предпринимателей. Уже было проведено несколько таких мероприятий. Участники их оценили и отметили их пользу.

Представители Корпорации МСП оказывают финансовую и нематериальную помощь малому и среднему бизнесу, при этом они организуют обучение предпринимательским компетенциям.

Ссылка на трансляцию здесь: https://www.youtube.com/watch?v=Yx1SwboLGIk

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