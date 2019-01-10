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Мэрия Нижнего Тагила хочет заменить выдачу земельных участков денежными выплатами
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Agriculture 1850690 960 720

Мэрия Нижнего Тагила хочет заменить выдачу земельных участков денежными выплатами

Сегодня, 16:53ЭкономикаФото: pixabay.com
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