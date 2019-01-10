Мэрия Нижнего Тагила хочет заменить выдачу земельных участков денежными выплатами

Многодетные семьи из Нижнего Тагила смогут получить по 200 тысяч рублей в случае рассмотрения мэрией города замены выдачи земельных участков на денежные выплаты.

Сейчас в очереди на получение земельных участков стоит 1457 семей. 789 из них – это те, кто зарегистрировался до 1 апреля 2016 года. По ним обязательства будут выполнены в первую очередь,рассказала начальник административно-правового отдела Наталья Сокова.

Если возможность замены будет утверждена, то для выплаты этим семьям из городского бюджета понадобится 102 млн рублей. На текущей стадии документ о замене находится в проработке.