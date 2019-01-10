Мэрия Нижнего Тагила хочет заменить выдачу земельных участков денежными выплатами
Администрация Нижнего Тагила рассматривает возможность замены выдачи земельных участков для многодетных семей на денежные выплаты. Соответствующий документ находится на стадии доработки. В этом случае более 1000 тагильских семей смогут получить по 200 тысяч рублей.
Многодетные семьи из Нижнего Тагила смогут получить по 200 тысяч рублей в случае рассмотрения мэрией города замены выдачи земельных участков на денежные выплаты.
Сейчас в очереди на получение земельных участков стоит 1457 семей. 789 из них – это те, кто зарегистрировался до 1 апреля 2016 года. По ним обязательства будут выполнены в первую очередь,рассказала начальник административно-правового отдела Наталья Сокова.
Если возможность замены будет утверждена, то для выплаты этим семьям из городского бюджета понадобится 102 млн рублей. На текущей стадии документ о замене находится в проработке.
Руководство Свердловской области уже приняло закон о социальных выплатах взамен земельных участков, и те, кто стоит в областной очереди уже начали получать денежные средства. Из Нижнего Тагила таких 14 семей.
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