Список Forbes пополнился двумя российскими долларовыми миллиардерами

Речь идет об основателях Veeam Software Андрее Баронове и Ратмире Тимашеве. Состояние мужчин превысило миллиард долларов после соглашения с американским венчурным фондом Insight Partners о покупке Veeam Software. По предварительным данным общая сумма сделки составит пять миллиардов долларов. Продажа компании запланирована на первый квартал 2020 года.