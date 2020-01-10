Список Forbes пополнился двумя российскими долларовыми миллиардерами
Сегодня, 10:01ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В России появились два новых долларовых миллиардера, пишет Forbes.
Речь идет об основателях Veeam Software Андрее Баронове и Ратмире Тимашеве. Состояние мужчин превысило миллиард долларов после соглашения с американским венчурным фондом Insight Partners о покупке Veeam Software. По предварительным данным общая сумма сделки составит пять миллиардов долларов. Продажа компании запланирована на первый квартал 2020 года.
Veeam Software занимается разработкой продуктов для резервного копирования и хранения данных, а также для защиты информации.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей