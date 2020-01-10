В Свердловской области кадастровые споры сможет решать специальная комиссия

В состав комиссии вошли представители МУГИСО, предприниматели, оценщики, представители Росреестра и Мининвестиций региона. Обращения комиссия будет принимать и рассматривать в течение месяца.

Напомним, с 1 января этого года налог на недвижимость начисляется исходя из кадастровой стоимости, а не инвентаризационной, как было ранее.