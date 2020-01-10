В Свердловской области кадастровые споры сможет решать специальная комиссия
Сегодня, 09:46ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Кадастровые споры между региональной властью и собственниками недвижимости в Свердловской области будет урегулировать специальная комиссия на базе МУГИСО, пишет «Уралинформбюро».
Комиссия даст возможность собственникам недвижимости в досудебном порядке оспорить некорректные данные по кадастровой стоимости объектов.
В состав комиссии вошли представители МУГИСО, предприниматели, оценщики, представители Росреестра и Мининвестиций региона. Обращения комиссия будет принимать и рассматривать в течение месяца.
Напомним, с 1 января этого года налог на недвижимость начисляется исходя из кадастровой стоимости, а не инвентаризационной, как было ранее.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей