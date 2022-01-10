Горнолыжный комплекс под Нижним Тагилом проверят на расходы и законность сделок

Горнолыжный комплекс под Нижним Тагилом проверят на расходы и законность сделок
Горнолыжный комплекс под Нижним Тагилом проверят на расходы и законность сделок
Сегодня, 20:18ЭкономикаФото: официальный сайт ГЛК «Гора Белая»
Комплекс «Гора Белая» попал в список инспектируемых Минфином Свердловской области во 2 квартале 2022 года. Популярное среди туристов место отдыха под Нижним Тагилом проверят на целесообразность расходов, законность контрактов, а также по многим другим показателям.

ГАУ Горнолыжный комплекс «Гора Белая» во 2 квартале 2022 года Министерство финансов Свердловской области проверит сразу по нескольким показателям. Как сообщил министр финансов региона Александр Старков, проводить проверку будет отдел контрольно-ревизионной работы управления финансового контроля (ОКРР).

Так, ОКРР заинтересовался следующей информацией по ГАУ за 2020–2021 годы: осуществлением расходов на обеспечение и выполнение функций госоргана и их отражение в бюджете и отчетности, а также на реализацию мероприятий госпрограммы, регионального и национального проектов; предоставлением и использованием субсидий из областного бюджета и их отражением в финансовой отчетности автономным учреждениям, юридическим лицам; соблюдением законодательства, а также прочих нормативно-правовых актов о контрактах по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Свердловской области.

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