Кластер «Гора Белая» стал объектом проверки Минфина Свердловской области

Кластер «Гора Белая» стал объектом проверки Минфина Свердловской области
Кластер «Гора Белая» стал объектом проверки Минфина Свердловской области
Сегодня, 19:06ЭкономикаФото: TagilCity.ru
Министерство финансов Свердловской области уже в первом квартале 2022 года планирует провести контрольные мероприятия на кластере «Гора Белая».

АНО «Управляющая компания туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» под Нижним Тагилом стала объектом проверки Министерства финансов Свердловской области. Проводить инспекцию автономной некоммерческой организации будет межрайонный отдел контрольно-ревизионной работы (МОКРР) в Екатеринбурге. Об этом сообщил министр финансов региона Александр Старков.

МОКРР в 1 квартале 2022 года проверит, насколько эффективно и обоснованно предоставлялись и использовались субсидии из областного бюджета на 2020–2021 годы.

Напомним, в рамках субсидирования из бюджета Свердловской области в поселках под Нижним Тагилом, входящих в кластер «Гора Белая», были установлены информационные таблички с QR-кодами.

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