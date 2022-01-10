Кластер «Гора Белая» стал объектом проверки Минфина Свердловской области

Министерство финансов Свердловской области уже в первом квартале 2022 года планирует провести контрольные мероприятия на кластере «Гора Белая».

АНО «Управляющая компания туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» под Нижним Тагилом стала объектом проверки Министерства финансов Свердловской области. Проводить инспекцию автономной некоммерческой организации будет межрайонный отдел контрольно-ревизионной работы (МОКРР) в Екатеринбурге. Об этом сообщил министр финансов региона Александр Старков. МОКРР в 1 квартале 2022 года проверит, насколько эффективно и обоснованно предоставлялись и использовались субсидии из областного бюджета на 2020–2021 годы. Напомним, в рамках субсидирования из бюджета Свердловской области в поселках под Нижним Тагилом, входящих в кластер «Гора Белая», были установлены информационные таблички с QR-кодами. Таблички о достопримечательностях появились на улицах поселков под Нижним Тагилом

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