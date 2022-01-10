Министр финансов Старков заинтересовался финансами и результатами работы в ГГО

Министр финансов Старков заинтересовался финансами и результатами работы в ГГО
Министр финансов Старков заинтересовался финансами и результатами работы в ГГО
Сегодня, 19:36ЭкономикаФото: pixabay.com
В администрацию ГГО скоро приедет проверка Минфина Свердловской области. Будут смотреть бюджетный трансфер и проверять достоверность отчетов пригорода Нижнего Тагила.

Муниципальные, бюджетные и автономные учреждения Горноуральского городского округа проверят на достоверность сведений в отчетах за три года. Проверка пройдёт в пригороде Нижнего Тагила в 1 квартале 2022 года, сообщил министр финансов региона Александр Старков.

Инспектировать администрацию ГГО будут представители межрайонного отдела контрольно-ревизионной работы (МОКРР) Нижнего Тагила.

В поле зрения проверяющих попадут межбюджетные субсидии и субвенции, а также подобный трансфер целевого значения (их цели, порядок и условия предоставления). Также специалисты МОКРР будут смотреть достоверность отчетов о реализации госпрограммы и достижении показателей результативности. Проверять документацию будут сразу за три года — 2019-2021.

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