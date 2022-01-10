Тагильские больницы ждет проверка Минфина Свердловской области

Тагильские больницы ждет проверка Минфина Свердловской области
Тагильские больницы ждет проверка Минфина Свердловской области
Сегодня, 21:55ЭкономикаФото: 1MI
В 2022 году Министерство финансов Свердловской области проведет плановые проверки в ГБ № 1 и № 4 Нижнего Тагила.

Горбольницу № 1 проверка ждет во втором квартале. Специалисты будут изучать документы по использованию субсидий, предоставленных из областного бюджета, а также финансовую и бухгалтерскую отчетность за 2019–2021 годы.

В ГБ № 4 сотрудники межрайоного отдела контрольно-ревизионной работы Нижнего Тагила проведут проверку за 2020–2021 годы в третьем квартале 2022 года, сообщает Министерство финансов региона.

Напомним, в 2022 году Минфин проведет 12 плановых проверок в медицинских учреждениях Свердловской области.

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