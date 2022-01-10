За нарушение масочного режима конструкторское бюро в Нижнем Тагиле заплатит 100 тысяч

За нарушение масочного режима конструкторское бюро в Нижнем Тагиле заплатит 100 тысяч
За нарушение масочного режима конструкторское бюро в Нижнем Тагиле заплатит 100 тысяч
Сегодня, 17:47ЭкономикаФото: 1MI
«Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения» (УКБТМ) наказано на 100 тысяч рублей за нарушение масочного режима. Такое решение вынесено Дзержинским районным судом Нижнего Тагила.

Протокол за нарушение противоэпидемических мер был составлен специалистами Роспотребнадзора. Они выявили, что в раздевалках и душевых предприятия отсутствовали бактерицидные облучатели воздуха. Кроме того, дезинфекция в гардеробах проводилась без учета действующих инструкций.

В ходе судебного заседания представитель УКБТМ не согласилась с нарушениями. Она заявила, что все меры профилактики выполняются в соответствии с правилами. По ее словам, в каждом помещении проводится дезинфекция, имеется запас обеззараживающих средств, антисептики. Кроме того, используются бактерицидные облучатели.

В результате рассмотрения дела судья признала предприятие виновным и назначила штраф в размере 100 тысяч рублей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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