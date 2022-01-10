За нарушение масочного режима конструкторское бюро в Нижнем Тагиле заплатит 100 тысяч

Протокол за нарушение противоэпидемических мер был составлен специалистами Роспотребнадзора. Они выявили, что в раздевалках и душевых предприятия отсутствовали бактерицидные облучатели воздуха. Кроме того, дезинфекция в гардеробах проводилась без учета действующих инструкций.
В ходе судебного заседания представитель УКБТМ не согласилась с нарушениями. Она заявила, что все меры профилактики выполняются в соответствии с правилами. По ее словам, в каждом помещении проводится дезинфекция, имеется запас обеззараживающих средств, антисептики. Кроме того, используются бактерицидные облучатели.
В результате рассмотрения дела судья признала предприятие виновным и назначила штраф в размере 100 тысяч рублей.