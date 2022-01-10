За нарушение масочного режима конструкторское бюро в Нижнем Тагиле заплатит 100 тысяч

В ходе судебного заседания представитель УКБТМ не согласилась с нарушениями. Она заявила, что все меры профилактики выполняются в соответствии с правилами. По ее словам, в каждом помещении проводится дезинфекция, имеется запас обеззараживающих средств, антисептики. Кроме того, используются бактерицидные облучатели.