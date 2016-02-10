Прокуратура обнаружила нарушения пожарной безопасности на хлебокомбинате Нижнего Тагила

Прокуратурой была проведена проверка Нижнетагильского хлебокомбината, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения.

Осмотр предприятия уже проводился в прошлом году после произошедшего пожара. Была проведена эвакуация 120 человек. К счастью, тогда никто не пострадал, но огнем был полностью уничтожен один из цехов комбината.

В прокуратуре Дзержинского района заявили, что в результате проверки на хлебокомбинате были выявлены множественные нарушения пожарной безопасности. Их количество заняло две страницы печатного листа.

Директору хлебокомбината был выписан штраф в размере 15 тысяч рублей. Также он обязан устранить все выявленные нарушения.