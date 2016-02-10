Роспотребнадзор Сведловской области признал незаконным навязывание банком страховки при покупке автомобиля в кредит

Прецедент зафиксирован Екатеринбургским отделом управления госструктуры. Ранее в Роспотребнадзор обратился человек, который заключил кредитный договор на покупку машины со сроком выплаты - 5 лет. Цена вопроса была почти 550 тысяч рублей.

Кроме самого кредита на покупку автомобиля свердловчанину пришлось заплатить и страховку, которая увеличила сумму займа. Причем потребителю не предложили оплатить страховку собственными средствами, а сразу включили в кредит: это не только повысило итоговую стоимость договора, но и обязало заемщика платить проценты за сумму по страховке.

ПАО «ВТБ 24» было допущено нарушение права потребителя на полную и достоверную информацию о реализуемых им услугах: перед заключением договора банк не представил потребителю необходимую и достоверную информацию об услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора: о наличии страхования при кредитовании, параметрах страхования (вид, срок, страховая сумма, премия и т.п.); о возможности выбора страховой организации и выгодных условий страхования; возможности получения кредита без страхования; проекты графиков платежей и расчетов полной стоимости кредита в двух вариантах: со страхованием и без страхования сообщают в Роспотребнадзоре.

В структуре также говорят о том, что банк был обязан предоставить подробную информацию о страховке, поскольку предоставление данной услуги было инициировано самим финансовым учреждением.

Потребитель является более слабой стороной договора и в отсутствии специальных познаний исходит из фактически выданных условий и считает предоставленные для подписи условия договора единственно возможными для получения кредита озвучивают в Роспотребнадзоре.

Специалисты составили протокол о нарушении и направили его в суд на рассмотрение. Банк, в свою очередь, подал апелляцию. Однако два суда Екатеринбурга признали виновным ПАО «ВТБ 24», ему выдано постановление об административном наказании.

Данный прецедент, на самом деле, может существенно помочь множеству заемщиков: специалисты рекомендуют в подобных ситуациях не стесняться и сразу же обращаться в надзорные органы. Также решил поступить и житель Нижнего Тагила, которого в 2015 году при оформлении потребительского кредита заставили заплатить 20 000 рублей за страховку.

Я, если честно, не планировал выяснять отношения с банком - не было уверенности в том, что смогу чего-то добиться. А после этого случая я всерьез задумался о том, чтобы разобраться в ситуации и привлечь к ответственности тех, кто навязал мне эту ненужную страховку рассказал редакции TagilCity.ru Андрей, которому банк отказывал в выдаче кредита без оформления страховки.