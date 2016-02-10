TagilCity.ru вошел в региональный медиахолдинг

Холдинг в ближайшее время объединит новостные порталы в крупных городах России, заявил один из акционеров холдинга, Сергей Колушев. География проекта широка: на сегодня в активе уже 6 проектов в Нижнем Тагиле, Уфе, Нижнем Новгороде, Ставрополе, Ростове-на-Дону и Ижевске. Ведутся переговоры и с изданиями Южного Урала, Дальнего Востока и юга России.

Выбор учредителей падает только на те ресурсы, которые публикуют региональные новости и входят в топ по посещаемости и цитируемости. Кроме того, интересует компанию и бизнес изданий - выбирают только те, которые или находятся на самоокупаемости, или уже приносят учредителям прибыль.

В планах холдинга сделать издания еще более прибыльными за счет федеральной рекламы и максимально независимыми от местных властей, что особенно актуально в Нижнем Тагиле. Напомним, что сейчас практически все СМИ региона так или иначе связаны с крупными местными финансовыми и политическими группами. Телеканал «Реальный Тагил» поддерживается градообразующим предприятием УралВагонЗавод, телекомпания «Телекон», а также ИА «Все новости» и несколько радиостанций дотируются ЕВРАЗ НТМК, а издание «Между строк» специализируется на публикации материалов в поддержку губернатора Свердловской области.

При этом муниципальные газета «Тагильский рабочий» и «Тагил ТВ» на данный момент, по словам сотрудников, находятся в процессе реорганизации из-за экономических проблем.

Вне политики и вне муниципальных или производственных дотаций остается только независимое СМИ TagilCity.ru.

По словам главного редактора TagilCity.ru Александры Постоноговой, издание планирует развиваться и далее как новостной ресурс, увеличивая штат сотрудников редакции. Это сделает посещаемость сайта еще выше, а также качественно улучшит аудиторию.

Мы уже стали «народным» СМИ, основным источником информации обо всем, происходящем в городе. Сейчас TagilCity.ru планирует несколько изменить контентную политику, привлекая квалифицированную, социально-активную аудиторию, которая интересуется политической, экономической и социальной жизнью региона. Поэтому мы увеличим объем «сложного» контента, в том числе за счет аналитических материалов, расследований и рейтингов.

Опровержение информации:

Утверждение, что ИА «Все новости» и несколько радиостанций дотируются ЕВРАЗ НТМК, недостоверно. На самом деле данное предприятие не оказывает безвозмездную материальную помощь вышеуказанным организациям. Редакция приносит извинения за размещение непроверенной информации.