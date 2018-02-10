Пять стартапов получили по миллиону рублей на Неделе российского бизнеса в России

Организаторами события являются Российский союз промышленников и предпринимателей, а также ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» и АНО ДО «Центр регионального развития и бизнес-технологий РСПП». Отметим, что победители конкурса смогут стать полноправными членами РСПП и будут освобождены от первого ежегодного членского взноса.

Президент РСПП Александр Шохин на церемонии вручения призов сказал следующее:

Благодаря этому проекту мы можем сказать, что помогаем бизнесу, лоббируем его интересы, форматируем его. Наши сегодняшние победители – это лучшее доказательство того, что к нам народ тянется.

Проект имеет масштабную цель – создать основу для стабильности предприятий малого и среднего бизнеса, а также усилить конкурентное преимущество российского производства. Кроме того, гранты помогут стимулировать развитие конкретных областей.

В ходе обучения в бизнес-школе РСПП предприниматели посетили знания по макроэкономике, налоговой сфере, маркетингу, политологии и даже психологии.

Конкурс проходил в течение прошлого года в пяти регионах, которые участвовали в проекте: Краснодарский и Красноярский края, Московская, Ленинградская и Тульская области. Было изучено свыше 70 стартапов. Однако победителями были названы следующие проекты:

ООО «Огонёк-ЭС» с Реабилитационным центром нейроортопедического профиля. Был представлен план строительства и ввода в эксплуатацию научно-практического центра разработки реабилитационных технологий и реабилитации инвалидов. Призы получили заместитель директора Марина Чулкова и финансовый аналитик Ильдар Мусаллямов.

Из Тульской области победителем стало ООО «Промторгсервис» с инновационной бизнес-моделью садового центра «Северин» с экспансией в регионы по франчайзинговой модели. Проект защищала перед жюри генеральный директор Ирина Ульянова.

Из Ленинградской области победителем стал ООО «Сясьстройский хлебозавод» с проектом по выпуску хлебобулочных и мучнистых кондитерских изделий двойного запекания и длительного срока хранения, а также по выпуску новой продукции «итальянские десерты». Генеральный директор – Лариса Маничева.

Из Краснодарского края победителем стала ИП Цыганок Лилия Эдуардовна с проектом «Кролиководство – предприятие полного цикла (разведение, убой кролика и переработка мяса кролика на полуфабрикаты)». Проект посвящён развитию семейной животноводческой кролиководческой фермы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства «Ваш фермер». Руководитель – Лилия Цыганок.

Из Красноярского края победителем стало ООО «Авангард» с проектом по производству окон ПВХ системы «Альбинос». Директор – Дмитрий Надточий.