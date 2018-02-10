Пять стартапов получили по миллиону рублей на Неделе российского бизнеса в России
Накануне в России были подведены итоги Недели российского бизнеса. Пятеро победителей конкурса «Инновационный бизнес-навигатор» получили гранты в размере 1 миллиона рублей.
Организаторами события являются Российский союз промышленников и предпринимателей, а также ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» и АНО ДО «Центр регионального развития и бизнес-технологий РСПП». Отметим, что победители конкурса смогут стать полноправными членами РСПП и будут освобождены от первого ежегодного членского взноса.
Президент РСПП Александр Шохин на церемонии вручения призов сказал следующее:
Благодаря этому проекту мы можем сказать, что помогаем бизнесу, лоббируем его интересы, форматируем его. Наши сегодняшние победители – это лучшее доказательство того, что к нам народ тянется.
Проект имеет масштабную цель – создать основу для стабильности предприятий малого и среднего бизнеса, а также усилить конкурентное преимущество российского производства. Кроме того, гранты помогут стимулировать развитие конкретных областей.
В ходе обучения в бизнес-школе РСПП предприниматели посетили знания по макроэкономике, налоговой сфере, маркетингу, политологии и даже психологии.
Конкурс проходил в течение прошлого года в пяти регионах, которые участвовали в проекте: Краснодарский и Красноярский края, Московская, Ленинградская и Тульская области. Было изучено свыше 70 стартапов. Однако победителями были названы следующие проекты:
- ООО «Огонёк-ЭС» с Реабилитационным центром нейроортопедического профиля. Был представлен план строительства и ввода в эксплуатацию научно-практического центра разработки реабилитационных технологий и реабилитации инвалидов. Призы получили заместитель директора Марина Чулкова и финансовый аналитик Ильдар Мусаллямов.
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