В Нижнем Тагиле по итогам января 2021 года молоко подорожало в среднем на 0,19 копеек с 54,66 до 54,85 рубля.

В целом по Свердловской области средняя потребительская стоимость молока выросла с 51,35 до 51,63 рубля за литр, сообщает Свердловскстат. В Первоуральске стоимость продукции возросла больше чем на один рубль с 48,36 до 49,41 рубля за литр, в Серове более чем на четыре рубля с 51,35 до 55,47 рубля, в Каменске-Уральском подорожание составило 0,08 копеек с 48,79 до 48,87 рубля. В Екатеринбурге отмечается снижение стоимости продукции на 0,75 копеек с 51,81 до 51,06 рубля.

