Опасной для здоровья водки стало в два раза больше в 2016 году в России

В 2015 году в России показатель продажи некачественной водки был ниже. В 2016 году он составил 6,1% – вдвое больше, чем было в прошлом году. При этом другая алкогольная продукция – пиво и вино – стала лучшего качества. Такова объективная оценка экспертов.