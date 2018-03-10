Стоимость биткоина опустилась ниже 9 тыс. долларов
10 марта, 11:05Экономика
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Падение главной криптовалюты, начавшееся в декабре 2017 года, продолжается. За 1 биткоин теперь дают менее 9 тыс. долларов.
Сюжеты: Екатеринбург
9 марта стало известно о том, что стоимость биткоина опустилась ниже 9 тыс. долларов. Минимальная отметка, на которой находилась криптовалюта в последние дни, составила 8 тыс. 858 долларов и 27 центов.
Достигнув максимальной планки в 20 тыс. долларов, криктовалюта начала падение с декабря 2017 года. Минимальная цена была достигнута 6 февраля 2018 года, когда за 1 биткоин давали 6 тыс. долларов, сообщают «Ведомости».
Чтобы укрепить веру в биткоин, в Екатеринбурге установили жертвенный алтарь.
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