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Минпромторг не смог отсудить у фирмы «Уралстроймонтаж» из Нижнего Тагила 3,8 млн
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Минпромторг не смог отсудить у фирмы «Уралстроймонтаж» из Нижнего Тагила 3,8 млн

Сегодня, 22:59ЭкономикаКсения ПлесовскихФото: Медиахолдинг 1Mi
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