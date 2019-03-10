Минпромторг не смог отсудить у фирмы «Уралстроймонтаж» из Нижнего Тагила 3,8 млн

Согласно материалам дела, «Уралстроймонтаж» должен был приступить к работам 16 декабря 2016 года. Но из-за того, что в проектно-сметной документации объекта были выявлены недочёты, а необходимые работы по благоустройству невозможно было производить зимой, сроки контракта перенеслись на несколько месяцев. Помимо этого, между заказчиком и исполнителем был подписан документ, который утверждает новую дату окончания работ - 21 августа 2017 года (вместо заявленной ранее 30 июня 2017 года).

Суд учёл, что предоставленные документы о переносе сроков работ по реконструкции были подписаны обеими сторонами процесса. А представитель Минпромторга на слушания не явился, поэтому не смог оспорить доводы ответчика. В итоге 7 марта 2019 года Арбитражный суд Свердловской области отказал ведомству в иске.

ООО «Урастроймонтаж» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в 2004 году. Руководитель организации, по данным ЕГРЮЛ - Алексей Голященко. Основным видом деятельности компании является производство прочих строительно-монтажных работ. Чистая прибыль организации за 2017 год составила 75,809 млн рублей. В отношении «Уралстроймонтаж» в настоящий момент ведётся 2 исполнительных производства, 10 арбитражных дел. 112 арбитражных производств завершено.