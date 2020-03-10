Эксперт рассказал о последствиях падения курса рубля

По его словам, снижение курса рубля по отношению к доллару США может лишить часть россиян заграничных поездок. Также подорожают импортные товары. В частности, это коснется бытовой техники, автомобилей и одежды. Эксперт отметил, что «ситуация непростая», пока неизвестно, какие меры в связи с этим будет принимать Центробанк.