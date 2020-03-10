Правительство намерено признать коронавирус форс-мажором при исполнении госконтрактов
Сегодня, 09:55ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Трудности, вызванные коронавирусом и возникшие при исполнении госконтрактов, планируют отнести к форс-мажорам, сообщает «Коммерсант».
Данное решение согласовано правительством России и находится на рассмотрении в Минпромторге, Минюсте и Минфине.
Ранее Торгово-промышленная палата России предложила объявить о введении форс-мажора касательно экономических отношений с Китаем по контрактам, подлежащим исполнению в ближайшее время.
Напомним, 9 марта курс доллара повысился до 73 рублей. Эксперты связывают это с коронавирусом.
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