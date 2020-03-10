Рубль «обвалился» после открытия торгов на Московской бирже

Курс доллара подскочил на 4,2 рубля и составил 72,77 рубля. Евро накануне подорожал на 5,1 рубля и составил 82,6 рубля. Кроме того, после открытия торгов, индекс Московской биржи показал падение на 10%.

Напомним, обвал рубля случился 9 марта после падения цен на нефть на 31%. Перед этим Россия вышла из ОПЕК. При этом некоторые эксперты заявляли, что падение курса рубля связано с коронавирусом.