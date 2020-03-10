Рубль «обвалился» после открытия торгов на Московской бирже
Сегодня, 13:05ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Доллар показал резкий скачек на старте торгов Московской биржи 10 марта, пишет агентство «Прайм».
Курс доллара подскочил на 4,2 рубля и составил 72,77 рубля. Евро накануне подорожал на 5,1 рубля и составил 82,6 рубля. Кроме того, после открытия торгов, индекс Московской биржи показал падение на 10%.
Напомним, обвал рубля случился 9 марта после падения цен на нефть на 31%. Перед этим Россия вышла из ОПЕК. При этом некоторые эксперты заявляли, что падение курса рубля связано с коронавирусом.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей