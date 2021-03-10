Средняя зарплата в Нижнем Тагиле превысила 40 тысяч рублей

В то же время, по официальным данным, количество безработных возросло почти в десять раз. В ЦЗН Нижнего Тагила на 1 января 2021 года числилось 7 140 человек, а в начала 2020 года — 755. 60% безработных в текущем году — женщины, пишет ИА «Все новости».