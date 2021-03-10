Средняя зарплата в Нижнем Тагиле превысила 40 тысяч рублей

По показателям девяти месяцев 2020 года, средний заработок жителей Нижнего Тагила составил 40 667 рублей.
Заработок жителей Свердловской области за тот же период вырос на 5% и составил 43,1 тысячи рублей. Задолженность работодателей по выплатам зарплат составила 26 миллионов.
В то же время, по официальным данным, количество безработных возросло почти в десять раз. В ЦЗН Нижнего Тагила на 1 января 2021 года числилось 7 140 человек, а в начала 2020 года — 755. 60% безработных в текущем году — женщины, пишет ИА «Все новости».
С началом пандемии COVID-19 в центры занятости Свердловской области обратились свыше 252 тысяч человек, что на 70% больше, чем в 2019 году. На конце декабря, 113 тысяч человек не имели работы.
Напомним, 5 марта стало известно, что на 48,1% выросла преступность за 2020 год в Екатеринбурге. Правоохранители связывают это с бедностью и безработицей.