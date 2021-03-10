Средняя зарплата в Нижнем Тагиле превысила 40 тысяч рублей

Средняя зарплата в Нижнем Тагиле превысила 40 тысяч рублей

Сегодня, 16:26ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Средняя зарплата тагильчан превысила 40,5 тысячи рублей. В регионе показатель вырос на 5% и составил 43,1 тысячи.

По показателям девяти месяцев 2020 года, средний заработок жителей Нижнего Тагила составил 40 667 рублей.

Заработок жителей Свердловской области за тот же период вырос на 5% и составил 43,1 тысячи рублей. Задолженность работодателей по выплатам зарплат составила 26 миллионов.

В то же время, по официальным данным, количество безработных возросло почти в десять раз. В ЦЗН Нижнего Тагила на 1 января 2021 года числилось 7 140 человек, а в начала 2020 года — 755. 60% безработных в текущем году — женщины, пишет ИА «Все новости».

С началом пандемии COVID-19 в центры занятости Свердловской области обратились свыше 252 тысяч человек, что на 70% больше, чем в 2019 году. На конце декабря, 113 тысяч человек не имели работы.

Напомним, 5 марта стало известно, что на 48,1% выросла преступность за 2020 год в Екатеринбурге. Правоохранители связывают это с бедностью и безработицей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
Свердловская областьстатистиказарплатасредняя зарплатаНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы