Свердловскстат: годовая инфляция в регионе достигла 5,72%

Свердловскстат: годовая инфляция в регионе достигла 5,72%

Сегодня, 14:51ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
В феврале 2021 года годовая инфляция в Свердловской области составила 5,72%.

Больше всего подорожали продукты — на 7,37% по сравнению с февралем 2020 года. При стоимость сахара за год увеличилась на 76,8% и составила 47,4 рубля, картофель подорожал на 69,8% и стоит 31,9 рубля. Гречневая крупа подскочила в цене на 42% до 107 рублей, куриные яйца подорожали на 20,8%.

Цены на непродовольственные товары выросли на 6%, услуги стали обходиться жителям Свердловской области дороже на 3,2%.

В месячном выражении инфляция составила 0,8%. По сравнению с первым месяцем 2021 года цены на продукты и непродовольственные товары выросли на 0,7%, на услуги — на 1,2%.

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о постоянном мониторинге цен на потребительские товары в стране. Если будет возникать риск существенного подорожания, информация будет передаваться в профильные ведомства.

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