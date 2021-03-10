Свердловскстат: годовая инфляция в регионе достигла 5,72%

Больше всего подорожали продукты — на 7,37% по сравнению с февралем 2020 года. При стоимость сахара за год увеличилась на 76,8% и составила 47,4 рубля, картофель подорожал на 69,8% и стоит 31,9 рубля. Гречневая крупа подскочила в цене на 42% до 107 рублей, куриные яйца подорожали на 20,8%.
Цены на непродовольственные товары выросли на 6%, услуги стали обходиться жителям Свердловской области дороже на 3,2%.
В месячном выражении инфляция составила 0,8%. По сравнению с первым месяцем 2021 года цены на продукты и непродовольственные товары выросли на 0,7%, на услуги — на 1,2%.
Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о постоянном мониторинге цен на потребительские товары в стране. Если будет возникать риск существенного подорожания, информация будет передаваться в профильные ведомства.