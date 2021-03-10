Свердловскстат: годовая инфляция в регионе достигла 5,72%

Больше всего подорожали продукты — на 7,37% по сравнению с февралем 2020 года. При стоимость сахара за год увеличилась на 76,8% и составила 47,4 рубля, картофель подорожал на 69,8% и стоит 31,9 рубля. Гречневая крупа подскочила в цене на 42% до 107 рублей, куриные яйца подорожали на 20,8%.