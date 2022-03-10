Apple Pay и Google Pay перестали работать в России

Однако сами карты продолжают работать и по ним оплата доступна.
Также россияне могут использовать карты платежной системы «МИР». Они добавляются в бесконтактную оплату через банковское приложение.
Напомним, системы Apple Pay и Google Pay заявили о приостановке работы на территории России из-за ситуации на Украине. Также остановили работу и платежные системы MasterCard и Visa. Однако ограничения не полные, так как карты продолжают работать, но банкам запрещено их перевыпускать.
Те карты, у которых закончился срок действия, будут заменены на «МИР».