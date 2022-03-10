Apple Pay и Google Pay перестали работать в России

Apple Pay и Google Pay перестали работать в России
Apple Pay и Google Pay перестали работать в России
Сегодня, 08:27ЭкономикаФото: 1MI
Сегодня, 10 марта, Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay прекратили работу на территории России. Теперь владельцы MasterCard и Visa не смогут проводить бесконтактную оплату с мобильного телефона.

Однако сами карты продолжают работать и по ним оплата доступна.

Также россияне могут использовать карты платежной системы «МИР». Они добавляются в бесконтактную оплату через банковское приложение.

Фото:TagilCity.ru

Напомним, системы Apple Pay и Google Pay заявили о приостановке работы на территории России из-за ситуации на Украине. Также остановили работу и платежные системы MasterCard и Visa. Однако ограничения не полные, так как карты продолжают работать, но банкам запрещено их перевыпускать.

Те карты, у которых закончился срок действия, будут заменены на «МИР».

Сюжеты:
Операция на Украине
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