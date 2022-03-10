На фоне роста цен свердловские власти дали указания ритейлерам

На фоне роста цен свердловские власти дали указания ритейлерам
На фоне роста цен свердловские власти дали указания ритейлерам
Сегодня, 20:28ЭкономикаФото: департамент информационной политики
Обеспечить запасы важных товаров на фоне санкций и повышения спроса поручило свердловское правительство торговым сетям. Об этом говорилось в ходе совещания с ритейлерами, проведенном по поручению губернатора Евгения Куйвашева.

Работа проводится не только по контролю остатков, но и цен. Власти проверяют распределительные центры и смотрят, на сколько дней хватит продукции, когда она привозится, рассказал заместитель губернатора Алексей Шмыков.

По его словам, сахара в стране достаточно, а заводы работают не на полную мощность. Шмыков также обратился к жителям региона и заявил, что в стране запасов достаточно.

Министерством АПК ведется мониторинг стоимости социально-значимых товаров. По словам министра Артема Бехтерева, ГОСТ, по которому осуществляется производство хлеба из социальной корзины, не предусматривает применения зарубежных компонентов.

Производители хлебобулочной продукции еще в декабре 2021 года предложили повысить цены на нее в первом квартале 2022 года. По словам Беахтерева, рост является обоснованным и связан с экономическими обстоятельствами.

При этом факты необоснованного подорожания продукции будут проверяться. При подтверждении данных, они будут направляться в ФАС, сообщили в департаменте информационной политики.

Сюжеты:
Цены
Материалы по теме:
Свердловская областьпродуктыцены
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы