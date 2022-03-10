На фоне роста цен свердловские власти дали указания ритейлерам

Обеспечить запасы важных товаров на фоне санкций и повышения спроса поручило свердловское правительство торговым сетям. Об этом говорилось в ходе совещания с ритейлерами, проведенном по поручению губернатора Евгения Куйвашева.

Работа проводится не только по контролю остатков, но и цен. Власти проверяют распределительные центры и смотрят, на сколько дней хватит продукции, когда она привозится, рассказал заместитель губернатора Алексей Шмыков. По его словам, сахара в стране достаточно, а заводы работают не на полную мощность. Шмыков также обратился к жителям региона и заявил, что в стране запасов достаточно. Министерством АПК ведется мониторинг стоимости социально-значимых товаров. По словам министра Артема Бехтерева, ГОСТ, по которому осуществляется производство хлеба из социальной корзины, не предусматривает применения зарубежных компонентов. Производители хлебобулочной продукции еще в декабре 2021 года предложили повысить цены на нее в первом квартале 2022 года. По словам Беахтерева, рост является обоснованным и связан с экономическими обстоятельствами. При этом факты необоснованного подорожания продукции будут проверяться. При подтверждении данных, они будут направляться в ФАС, сообщили в департаменте информационной политики.

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