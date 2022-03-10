На обустройство захоронений на тагильском центральном кладбище потребуется 47 млн

Для обустройства нового участка для захоронений на кладбище «Центральное» в Нижнем Тагиле потребуется 47 миллионов рублей. Об этом на специальном совещании заявил глава города Владислав Пинаев.

Однако, по его словам, сначала нужно открыть новую часть кладбища. Она была сделана, но из-за примыкания к дороге ввести в эксплуатацию ее не получилось. Причиной стали недобросовестные действия подрядчика, пишет «Тагильский рабочий». На данный момент восстанавливается исполнительная документация. Также проектировщик не смог согласовать в «Уралуправтодоре» примыкание нового объекта к трассе, а потому подъезда к кладбищу нет. Причиной отказа в согласовании стало расстояние, так как примыкания на междугородних дорогах могут повторяться не чаще чем через 600 метров. При этом въезды на Рогожино имеют расстояние в 160 метров. Специалисты предложили сдвинуть административную границу города немного дальше и придать статус внутригородской дороги. Тогда ограничения на них распространяться не будут. Решить вопрос с управлением автодорог глава города поручил до августа, чтобы в сентябре уже можно было начать обустройство участка под захоронения площадью 18 гектар. Проектом уже пройдена госэкпертиза и получено бессрочное заключение. Также глава города отметил, что если корректировок не будет, то в марте стартуют поиски подрядчика. Цена второго этапа строительства составит 47 миллионов рублей. При этом местный бюджет пока имеет только 26 миллионов, а остальную сумму планируется изыскать при корректировках от бюджета региона. Напомним, подъезд к кладбищу «Центральное» в Нижнем Тагиле появился в 2017 году. Стоимость его строительства составила 49 миллионов рублей. Однако проезжая часть осталась закрытой, а на въезде стоит запрещающий знак. Подрядчик три года не сдает в эксплуатацию новую дорогу к кладбищу за 49 млн в Тагиле 5 Фото Компания, аффилированная с ООО «УСМ» Алексея Голященко, получила 49 млн рублей за строительство подъезда к кладбищу в Нижнем Тагиле еще в 2017 году.

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