На обустройство захоронений на тагильском центральном кладбище потребуется 47 млн

Однако, по его словам, сначала нужно открыть новую часть кладбища. Она была сделана, но из-за примыкания к дороге ввести в эксплуатацию ее не получилось. Причиной стали недобросовестные действия подрядчика, пишет «Тагильский рабочий».
На данный момент восстанавливается исполнительная документация. Также проектировщик не смог согласовать в «Уралуправтодоре» примыкание нового объекта к трассе, а потому подъезда к кладбищу нет. Причиной отказа в согласовании стало расстояние, так как примыкания на междугородних дорогах могут повторяться не чаще чем через 600 метров. При этом въезды на Рогожино имеют расстояние в 160 метров.
Специалисты предложили сдвинуть административную границу города немного дальше и придать статус внутригородской дороги. Тогда ограничения на них распространяться не будут.
Решить вопрос с управлением автодорог глава города поручил до августа, чтобы в сентябре уже можно было начать обустройство участка под захоронения площадью 18 гектар. Проектом уже пройдена госэкпертиза и получено бессрочное заключение.
Также глава города отметил, что если корректировок не будет, то в марте стартуют поиски подрядчика. Цена второго этапа строительства составит 47 миллионов рублей. При этом местный бюджет пока имеет только 26 миллионов, а остальную сумму планируется изыскать при корректировках от бюджета региона.
Напомним, подъезд к кладбищу «Центральное» в Нижнем Тагиле появился в 2017 году. Стоимость его строительства составила 49 миллионов рублей. Однако проезжая часть осталась закрытой, а на въезде стоит запрещающий знак.