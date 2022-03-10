О подорожании хлеба с 15 марта в Свердловской области предупредили производители

Подорожание хлеба и хлебобулочных изделий ожидается в Свердловской области с 15 марта. Известно, что увеличат стоимость на продукцию АО «Режевской хлебокомбинат» и «Смак».

Последний анонсировал увеличение цен до 10%, а «Реж-Хлеб» — на 5-6%, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственника торговой сети «Елисейский» Александра Оглоблина. По его словам, это отразится на конечной стоимости продукции, так как сети тоже будут вынуждены поднимать цены. Предприниматель добавил, что удорожание с 15 марта будет на изделия АО «Режевской хлебокомбинат». Когда именно сделает это «Смак» он не уточнил. Еще 11 февраля предприятие рассылало уведомления в адрес торговых сетей о повышении цен на 5%. Причиной назывался рост цен на сырье и упаковку, рассказал источник издания.

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