О подорожании хлеба с 15 марта в Свердловской области предупредили производители

О подорожании хлеба с 15 марта в Свердловской области предупредили производители
О подорожании хлеба с 15 марта в Свердловской области предупредили производители
Сегодня, 08:43ЭкономикаФото: 1MI
Подорожание хлеба и хлебобулочных изделий ожидается в Свердловской области с 15 марта. Известно, что увеличат стоимость на продукцию АО «Режевской хлебокомбинат» и «Смак».

Последний анонсировал увеличение цен до 10%, а «Реж-Хлеб» — на 5-6%, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственника торговой сети «Елисейский» Александра Оглоблина.

По его словам, это отразится на конечной стоимости продукции, так как сети тоже будут вынуждены поднимать цены. Предприниматель добавил, что удорожание с 15 марта будет на изделия АО «Режевской хлебокомбинат». Когда именно сделает это «Смак» он не уточнил.

Еще 11 февраля предприятие рассылало уведомления в адрес торговых сетей о повышении цен на 5%. Причиной назывался рост цен на сырье и упаковку, рассказал источник издания.

Сюжеты:
Цены
Материалы по теме:
Свердловская областьхлебцены
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы