Подорожание хлеба прокомментировал министр АПК Свердловской области

Подорожание хлеба прокомментировал министр АПК Свердловской области
Подорожание хлеба прокомментировал министр АПК Свердловской области
Сегодня, 20:02ЭкономикаФото: pixabay.com

Рост цен на хлеб в свердловском Минсельхозе сочли обоснованным

Глава свердловского Минсельхоза Артем Бахтерев прокомментировал ситуацию с подорожанием хлеба в регионе.

С начала года на Среднем Урале цены на продукты питания растут. Хлеб с января подорожал на 10%. Комментируя ситуацию, слава свердловского Минсельхоза пояснил, что об этом производители просили еще в декабре. Среди причин: инфляция, увеличение энергозатрат и конечно же, транспортные расходы. По словам министра, это «обоснованный рост».

Ранее сообщалось, что подорожание хлеба и хлебобулочных изделий ожидается только с 15 марта. Об этом заявили АО «Режевской хлебокомбинат» и «Смак», сообщает «КП-Екатеринбург». Однако уже в настоящее время, как пишут региональные СМИ, в некоторых магазинах цена отличается от той, что была в феврале. Но и эту информацию в министерстве обещают проверить.

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