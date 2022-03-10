Подорожание хлеба прокомментировал министр АПК Свердловской области

Ранее сообщалось, что подорожание хлеба и хлебобулочных изделий ожидается только с 15 марта. Об этом заявили АО «Режевской хлебокомбинат» и «Смак», сообщает «КП-Екатеринбург». Однако уже в настоящее время, как пишут региональные СМИ, в некоторых магазинах цена отличается от той, что была в феврале. Но и эту информацию в министерстве обещают проверить.