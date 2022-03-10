Покупку в приложении Play Market запретил Google российским пользователям

Причиной стало нарушение работы платежных систем. В результате была приостановлена работа платежной системы Google Play для российских пользователей. Это значит, что нельзя будет покупать приложения, оплачивать подписки и приобретать цифровые товары, говорится в сообщении Google.
Для тех подписок, что уже действуют, следующий платеж обработан не будет. Когда период действия закончится, доступ будет утрачен. Если же по подписке предполагается льготный период, то до его окончания доступ будет сохранен.
Ранее купленные приложения будут работать, но могут возникать проблемы с ограничениями доступа и контенту из-за перебоев со стороны поставщиков услуг.
По предзаказам средства вернутся пользователям, они выполнены не будут.
Напомним, You Tube ранее прекратил монетизацию для пользователей из России. Также перестали работать сервисы Google Pay и Apple Pay.