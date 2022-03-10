Система денежных переводов Western Union остановила свою работу в России

Система денежных переводов Western Union остановила свою работу в России
Система денежных переводов Western Union остановила свою работу в России
Сегодня, 21:01ЭкономикаФото: pixabay.com

Western Union присоединилась к международным санкциям в отношении России

Система быстрых денежных переводов Western Union 10 марта заявила об остановке деятельности в двух союзных государствах — России и Республике Беларусь.

Международные денежные переводы по транснациональной системе Western Union из России будут невозможны. Причиной этого стало присоединение владельца компании к антироссийским санкциям. Доступ к это сети также приостановлен и в Республике Беларусь, заявили в США сегодня.

Такому решению предшествовал мониторинг. Кроме такого форс-мажора как ситуация на Украине, организация изучала внутренние и внешние факторы, в том числе последствия для своих партнеров и клиентов. И решила с 1 апреля прекратить работу в РФ и Беларуси.

Ранее с Россией порвали американские компании Visa и Mastercard, а также владельцы некоторых сервисов по осуществлению безналичных расчетов. Из-за этого с 10 марта, например, в Свердловской области невозможно оплатить проезд со смартфона. Терминалы в автобусах и метро данные с виртуальных карт не считывают.

Сюжеты:
Операция на Украине
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