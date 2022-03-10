Система денежных переводов Western Union остановила свою работу в России

Такому решению предшествовал мониторинг. Кроме такого форс-мажора как ситуация на Украине, организация изучала внутренние и внешние факторы, в том числе последствия для своих партнеров и клиентов. И решила с 1 апреля прекратить работу в РФ и Беларуси.