Система денежных переводов Western Union остановила свою работу в России

Международные денежные переводы по транснациональной системе Western Union из России будут невозможны. Причиной этого стало присоединение владельца компании к антироссийским санкциям. Доступ к это сети также приостановлен и в Республике Беларусь, заявили в США сегодня.
Такому решению предшествовал мониторинг. Кроме такого форс-мажора как ситуация на Украине, организация изучала внутренние и внешние факторы, в том числе последствия для своих партнеров и клиентов. И решила с 1 апреля прекратить работу в РФ и Беларуси.
Ранее с Россией порвали американские компании Visa и Mastercard, а также владельцы некоторых сервисов по осуществлению безналичных расчетов. Из-за этого с 10 марта, например, в Свердловской области невозможно оплатить проезд со смартфона. Терминалы в автобусах и метро данные с виртуальных карт не считывают.