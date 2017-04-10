Российская ассоциация НПФ хочет реанимировать государственное софинансирование пенсий

Напомним, Минфин и Центробанк выступили с инициативой реанимировать государственное софинансирование пенсий. Такое предложение выдвинула Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов.

По оценкам специалистов, реализация данной идеи обойдется в 26 миллиардов рублей.

Целью проекта является привлечение населения в программу ИПК – индивидуального пенсионного капитала – путем добровольных отчислений в размере 6% от заработной платы работающих людей. При этом из бюджета будет добавляться еще 3%. По предварительным подсчетам, за 20 лет пенсия может вырасти на 6 450 рублей. Предприятия при этом будут получать налоговые льготы.

Но у данного проекта есть противники в соцблоке правительства РФ. Эксперты также считают, что новая система не привлечет большого количества желающих отчислять денежные средства в ИПК, так как население не доверяет данной системе, условия которой каждый год меняются, сообщает газета «Известия».